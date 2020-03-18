В Киеве возник трамвайный затор, поскольку в салон зашли более 10 человек
Водитель киевского трамвая отказался продолжать движение, поскольку в салон зашло более 10 человек, и вызвал полицию.
Источник: кореспонедент УП
Детали: На улице Закревского в Киеве остановились более 10 трамваев из-за того, что в салон зашло более 10 человек и не все в масках. Водитель трамвая отказался их везти со ссылкой на постановление Верховной Рады, он вызвал полицию.
Патрульные, прибывшие на место, не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы.
Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно и трамвай не двинется пока в салоне будет не более 10 человек.
Полицейский уточнил, что в случае, если водитель нарушает постановление, на него могут составить протокол об административном нарушении по ст 44-3
На пассажиров полицейские протокол составить не могут.
По словам полицейского только у его патруля это уже 8 подобный вызов за утро. Он также добавил, что патрули пока контролируют выполнение постановления и проверяют по городу, все ли водители общественного транспорта соблюдают требования.
Полицейский уточнил, что водителям грозит штраф, до 32 тысяч. Сегодня патруль уже составил несколько таких протоколов, которые передадут в суд.
Хотя многие пассажиры без масок, водители их пускают, но контролируют, чтобы не более 10 человек.
В конце концов несколько человек уговорили выйти и трамвай продолжил движение.
В пресс-службе патрульной полиции Киева Украинской правде сообщили, что сейчас полицейские реагируют на все сообщения службы 102, которые поступают о нарушении карантина. Также если они замечают нарушения во время патрулирования, то они останавливаются и прекращают нарушения. В первую очередь они проводят разъяснительную и профилактическую работу.
По словам пресс-секретаря патрульной службы Романа Мартинчука, пассажиры обычно относятся с пониманием. Сейчас в базе нет информации о составлены протоколы в Киеве, возможно, они были составлены, но их еще не внесли в базу.
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Напомним,
- В Украине по состоянию на 20:00 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
- Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.
- В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.