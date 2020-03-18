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В Киеве возник трамвайный затор, поскольку в салон зашли более 10 человек

Среда, 18 марта 2020, 12:43
В Киеве возник трамвайный затор, поскольку в салон зашли более 10 человек
Фото:Ирина Балачук, УП

Водитель киевского трамвая отказался продолжать движение, поскольку в салон зашло более 10 человек, и вызвал полицию.

Источник: кореспонедент УП

Детали: На улице Закревского в Киеве остановились более 10 трамваев из-за того, что в салон зашло более 10  человек и не все в масках. Водитель трамвая отказался их везти со ссылкой на закон, принятый Верховной Радой, и вызвал полицию.

Патрульные, прибывшие на место, не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы.

 

Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно, и трамвай не двинется, пока в салоне будет не более 10 человек.

Полицейский уточнил, что в случае, если водитель нарушает закон, на него могут составить протокол об административном нарушении по ст. 44-3.

 

На пассажиров полицейские протокол составить не могут.

По словам полицейского, только у его патруля это уже 8 подобный вызов за утро. Он также добавил, что патрули контролируют выполнение постановления и проверяют по городу, все ли водители общественного транспорта соблюдают требования.

Полицейский уточнил, что водителям грозит штраф до 32 тысяч. Сегодня патруль уже составил несколько таких протоколов, которые передадут в суд.

Хотя многие пассажиры без масок, водители их пускают, но контролируют, чтобы в салоне было не более 10 человек.

В конце концов несколько человек уговорили выйти, и трамваи восстановили движение.

В пресс-службе патрульной полиции Киева Украинской правде сообщили, что сейчас полицейские реагируют на все сообщения службы 102, которые поступают о нарушении карантина. Также если они замечают нарушения во время патрулирования, то они останавливаются и прекращают нарушения. В первую очередь они проводят разъяснительную и профилактическую работу.

По словам пресс-секретаря патрульной службы Романа Мартынюка, пассажиры обычно относятся с пониманием. Сейчас в базе нет информации о составленных протоколах в Киеве, возможно, они были составлены, но их еще не внесли в базу.

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Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.

Ирина Балачук, Стас Бычек, УП

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Темы: карантинКиевполициятранспорт
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