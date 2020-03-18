В Киеве возник трамвайный затор, поскольку в салон зашли более 10 человек

Водитель киевского трамвая отказался продолжать движение, поскольку в салон зашло более 10 человек, и вызвал полицию.

Источник: кореспонедент УП

Детали: На улице Закревского в Киеве остановились более 10 трамваев из-за того, что в салон зашло более 10 человек и не все в масках. Водитель трамвая отказался их везти со ссылкой на закон, принятый Верховной Радой, и вызвал полицию.

Патрульные, прибывшие на место, не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы.

Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно, и трамвай не двинется, пока в салоне будет не более 10 человек.

Полицейский уточнил, что в случае, если водитель нарушает закон, на него могут составить протокол об административном нарушении по ст. 44-3.

На пассажиров полицейские протокол составить не могут.

По словам полицейского, только у его патруля это уже 8 подобный вызов за утро. Он также добавил, что патрули контролируют выполнение постановления и проверяют по городу, все ли водители общественного транспорта соблюдают требования.

Полицейский уточнил, что водителям грозит штраф до 32 тысяч. Сегодня патруль уже составил несколько таких протоколов, которые передадут в суд.

Хотя многие пассажиры без масок, водители их пускают, но контролируют, чтобы в салоне было не более 10 человек.

В конце концов несколько человек уговорили выйти, и трамваи восстановили движение.

В пресс-службе патрульной полиции Киева Украинской правде сообщили, что сейчас полицейские реагируют на все сообщения службы 102, которые поступают о нарушении карантина. Также если они замечают нарушения во время патрулирования, то они останавливаются и прекращают нарушения. В первую очередь они проводят разъяснительную и профилактическую работу.

По словам пресс-секретаря патрульной службы Романа Мартынюка, пассажиры обычно относятся с пониманием. Сейчас в базе нет информации о составленных протоколах в Киеве, возможно, они были составлены, но их еще не внесли в базу.

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Напомним,