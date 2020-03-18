В МВС нагадали: церкви також зобов’язані дотримуватись карантину
Усі релігійні організації зобов’язані дотримуватися запровадженого в Україні карантину.
Джерело: радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко у Facebook.
Пряма мова: "А що з церквою під час карантину? Усі релігійні організації та їх лідери зобов’язані і будуть дотримуватися законів України! Правоохоронна система буде відповідно реагувати на випадки індивідуального чи колективного невігластва релігійних діячів, які ставитимуть під загрозу здоров’я чи життя людей".
Деталі: Варченко зазначив, що обмеження на масові зібрання, торгівлю та пересування, встановлені у зв’язку з пандемією коронавірусу, як і обов’язок дотримуватися правил карантину та обсервації, обов’язкові до виконання, незалежно від релігійних переконань.
Так само покарання, визначені статтями 325 та 137 Кримінального кодексу і стягнення за статтями 44, 173 та 188 Кодексу України про адмінправопорушення, не містять винятків для представників релігійних громад, наголосив він.
Варченко закликав громадян дотримуватися законів України і встановлених правил на період карантину.
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Нагадаємо,
- З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- 17 березня було виявлено 7 нових випадків хвороби, один у мешканця Київської області. Також серед інфікованих - двоє дітей віком 1 рік 10 місяців та 6 місяців. Усі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила більше 640 зразків.