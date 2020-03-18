В МВС нагадали: церкви також зобов’язані дотримуватись карантину

Усі релігійні організації зобов’язані дотримуватися запровадженого в Україні карантину.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко у Facebook.

Пряма мова: "А що з церквою під час карантину? Усі релігійні організації та їх лідери зобов’язані і будуть дотримуватися законів України! Правоохоронна система буде відповідно реагувати на випадки індивідуального чи колективного невігластва релігійних діячів, які ставитимуть під загрозу здоров’я чи життя людей".

Деталі: Варченко зазначив, що обмеження на масові зібрання, торгівлю та пересування, встановлені у зв’язку з пандемією коронавірусу, як і обов’язок дотримуватися правил карантину та обсервації, обов’язкові до виконання, незалежно від релігійних переконань.

Так само покарання, визначені статтями 325 та 137 Кримінального кодексу і стягнення за статтями 44, 173 та 188 Кодексу України про адмінправопорушення, не містять винятків для представників релігійних громад, наголосив він.

Варченко закликав громадян дотримуватися законів України і встановлених правил на період карантину.

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