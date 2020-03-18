В МВД напомнили: церкви тоже обязаны соблюдать карантин

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Среда, 18 марта 2020, 16:02

Все религиозные организации обязаны соблюдать введенный в Украине карантин.

Источник: советник министра внутренних дел Иван Варченко в Facebook.

Прямая речь: "А что с церковью во время карантина? Все религиозные организации и их лидеры обязаны и будут соблюдать законы Украины! Правоохранительная система будет соответственно реагировать на случаи индивидуального или коллективного невежества религиозных деятелей, которые будут ставить под угрозу здоровье или жизнь людей".

Детали: Варченко отметил, что ограничения на массовые собрания, торговлю и передвижения, установленные в связи с пандемией коронавируса, как и обязанность соблюдать правила карантина и обсервации, обязательны к исполнению, независимо от религиозных убеждений.

Также наказания, определенные статьями 325 и 137 Уголовного кодекса и взыскания по статьям 44, 173 и 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях, не содержат исключений для представителей религиозных общин, подчеркнул он.

Варченко призвал граждан соблюдать законы Украины и установленныеправила на период карантина.

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Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Только 17 марта было выявлено 7 новых случаев болезни, один -- у жителя Киевской области. Также среди инфицированных - двое детей в возрасте 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.

Темы: карантин церковь


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