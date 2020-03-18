В МВД напомнили: церкви тоже обязаны соблюдать карантин

Все религиозные организации обязаны соблюдать введенный в Украине карантин.

Источник: советник министра внутренних дел Иван Варченко в Facebook.

Прямая речь: "А что с церковью во время карантина? Все религиозные организации и их лидеры обязаны и будут соблюдать законы Украины! Правоохранительная система будет соответственно реагировать на случаи индивидуального или коллективного невежества религиозных деятелей, которые будут ставить под угрозу здоровье или жизнь людей".

Детали: Варченко отметил, что ограничения на массовые собрания, торговлю и передвижения, установленные в связи с пандемией коронавируса, как и обязанность соблюдать правила карантина и обсервации, обязательны к исполнению, независимо от религиозных убеждений.

Также наказания, определенные статьями 325 и 137 Уголовного кодекса и взыскания по статьям 44, 173 и 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях, не содержат исключений для представителей религиозных общин, подчеркнул он.

Варченко призвал граждан соблюдать законы Украины и установленныеправила на период карантина.

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Напомним,