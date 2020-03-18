Люди вийшли на колію і вимагали відновити рух електричок у Фастові
У Фастові громадяни заблокували рух залізничного транспорту з вимогою відновити рух електропотягів, поліція Київщини провела роз’яснювальну роботу.
Джерело: пресслужба поліції Київської області
Дослівно у повідомленні: "Сьогодні, 18 березня, близько 50 громадян блокували рух залізничного транспорту на станції Фастів.
Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країні гострої респіраторної хвороби COVID-19".
Деталі: На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції, представники міськради.
Поліцейські запевнили громадян у необхідності таких протиепідемічних заходів.
Після профілактичної бесіди, за рішенням міськради, людей доправили до пункту призначення автотранспортом.
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