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Люди вийшли на колію і вимагали відновити рух електричок у Фастові

Середа, 18 березня 2020, 15:20
Люди вийшли на колію і вимагали відновити рух електричок у Фастові

У Фастові громадяни заблокували рух залізничного транспорту з вимогою відновити рух електропотягів, поліція Київщини провела роз’яснювальну роботу.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Дослівно у повідомленні: "Сьогодні, 18 березня, близько 50 громадян блокували рух залізничного транспорту на станції  Фастів.

Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країні гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Деталі: На місце події прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції, представники міськради.

Поліцейські запевнили громадян у необхідності таких протиепідемічних заходів.

Після профілактичної бесіди, за рішенням міськради, людей доправили до пункту призначення автотранспортом.

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Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинКиївська областьтранспортзалізницяполіція
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