Люди вышли на рельсы и требовали восстановить движение электричек в Фастове

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Среда, 18 марта 2020, 16:20

В Фастове граждане заблокировали движение железнодорожного транспорта с требованием восстановить движение электропоездов, полиция Киевщины провела разъяснительную работу.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно в сообщении: "Сегодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов.

Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое был прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острого респираторного заболевания COVID-19 ".

Детали: На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции, представители горсовета.

Полицейские заверили граждан в необходимости таких противоэпидемических мероприятий.

После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Темы: карантин Киевская область транспорт железная дорога полиция


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