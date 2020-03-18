Люди вышли на рельсы и требовали восстановить движение электричек в Фастове
В Фастове граждане заблокировали движение железнодорожного транспорта с требованием восстановить движение электропоездов, полиция Киевщины провела разъяснительную работу.
Источник: пресс-служба полиции Киевской области
Дословно в сообщении: "Сегодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов.
Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое был прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острого респираторного заболевания COVID-19 ".
Детали: На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции, представители горсовета.
Полицейские заверили граждан в необходимости таких противоэпидемических мероприятий.
После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.