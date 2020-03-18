Люди вышли на рельсы и требовали восстановить движение электричек в Фастове
В Фастове граждане заблокировали движение железнодорожного транспорта с требованием восстановить движение электропоездов, полиция Киевщины провела разъяснительную работу.
Источник: пресс-служба полиции Киевской области
Дословно в сообщении: "Сегодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов.
Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое был прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острого респираторного заболевания COVID-19 ".
Детали: На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции, представители горсовета.
Полицейские заверили граждан в необходимости таких противоэпидемических мероприятий.
После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.
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Напомним,
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
- По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.