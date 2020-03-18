Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кернес лякає харків’ян: В Італії ніхто уже не їздить, там одні трупики

Середа, 18 березня 2020, 15:46
Кернес лякає харків’ян: В Італії ніхто уже не їздить, там одні трупики

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що в Італії, де не зупиняли роботу метро через епідемію коронавірусу, "одні трупики"

Джерело: 057.ua

Пряма мова: "В Італії працює і метро, і громадський транспорт, тільки там ніхто не їздить вже. Там одні трупики".

Деталі: Таку оцінку стану справ в Італії Кернес висловив під час роботи позачергової сесії Харківської міськради.

Раніше він відмовлявся закривати метро в Харкові, незважаючи на заклик президента Володимира Зеленського.

Читайте також:

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати 

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • Уряд Італії наказав закрити ресторани, бари та більшість магазинів, а також закрив школи та університети і наказав більшості людей залишатися вдома до 3 квітня.
  • Кількість випадків зараження в Італії сягнула 31 506. Кількість смертей зросла - до 2503.

Читайте також: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинКернесХарківкоронавірусІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: