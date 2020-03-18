Кернес лякає харків’ян: В Італії ніхто уже не їздить, там одні трупики

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що в Італії, де не зупиняли роботу метро через епідемію коронавірусу, "одні трупики"

Джерело: 057.ua

Пряма мова: "В Італії працює і метро, і громадський транспорт, тільки там ніхто не їздить вже. Там одні трупики".

Деталі: Таку оцінку стану справ в Італії Кернес висловив під час роботи позачергової сесії Харківської міськради.

Раніше він відмовлявся закривати метро в Харкові, незважаючи на заклик президента Володимира Зеленського.

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Нагадаємо,

З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.

Уряд Італії наказав закрити ресторани, бари та більшість магазинів, а також закрив школи та університети і наказав більшості людей залишатися вдома до 3 квітня.

Кількість випадків зараження в Італії сягнула 31 506. Кількість смертей зросла - до 2503.

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