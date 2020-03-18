Кернес пугает харьковчан: В Италии никто уже не ездит, там одни трупики

Мэр Харькова Геннадий Кернес во время своего выступления заявил, что в Италии, где не останавливали работу метро из-за эпидемии коронавируса, "одни трупики"

Источник: 057.ua

Прямая речь: "В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики".

Детали: Такую оценку состояния дел в Италии Кернес высказал во время работы внеочередной сессии Харьковского горсовета.

Ранее он отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

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Напомним,