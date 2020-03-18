Кернес пугает харьковчан: В Италии никто уже не ездит, там одни трупики

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Среда, 18 марта 2020, 16:46

Мэр Харькова Геннадий Кернес во время своего выступления заявил, что в Италии, где не останавливали работу метро из-за эпидемии коронавируса, "одни трупики"

Источник: 057.ua

Прямая речь: "В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики".

Детали: Такую оценку состояния дел в Италии Кернес высказал во время работы внеочередной сессии Харьковского горсовета.

Ранее он отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

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Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.
  • Правительство Италии приказало закрыть рестораны, бары и большинство магазинов, а также закрыло школы и университеты и приказало большинству людей оставаться дома до 3 апреля.
  • Количество случаев заражения в Италии достигла 31 506. Количество смертей возросло - до 2503.

Темы: карантин Кернес Харьков коронавирус Италия


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