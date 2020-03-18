У Київраді планують відновити роботу метро, але з обмеженнями

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Середа, 18 березня 2020, 18:00

Міська влада Києва розробляє план спецзаходів, щоб столичний метрополітен відновив свою роботу, але з деякими обмеженнями.

Джерело: секретар Київради Володимир Прокопів, якого цитує ЦТС

Пряма мова: "Непрацюючий метрополітен - величезна проблема для міста. Але київська влада повинна виконувати постанову Кабінету міністрів. Ми разом з колегами розробляємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями".

Деталі: За його словами, метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

Йдеться в тому числі про київських медпрацівників, які їздять на роботу з сусідніх областей, і які критично необхідні на своїх робочих місцях. Тому, додав Прокопів, розробляється програма для "Київпастрансу", щоб забезпечити проїзд цих людей на роботу і з роботи.

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Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 

Теми: метро карантин Київ


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