У Київраді планують відновити роботу метро, але з обмеженнями

Міська влада Києва розробляє план спецзаходів, щоб столичний метрополітен відновив свою роботу, але з деякими обмеженнями.

Джерело: секретар Київради Володимир Прокопів, якого цитує ЦТС

Пряма мова: "Непрацюючий метрополітен - величезна проблема для міста. Але київська влада повинна виконувати постанову Кабінету міністрів. Ми разом з колегами розробляємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями".

Деталі: За його словами, метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

Йдеться в тому числі про київських медпрацівників, які їздять на роботу з сусідніх областей, і які критично необхідні на своїх робочих місцях. Тому, додав Прокопів, розробляється програма для "Київпастрансу", щоб забезпечити проїзд цих людей на роботу і з роботи.

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