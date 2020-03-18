В Киевраде планируют возобновить работу метро, но с ограничениями

Городская власть Киева разрабатывает план спецмероприятий, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями.

Источник: секретарь Киеврады Владимир Прокопив, которого цитирует ЦТС

Прямая речь: "Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров. Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями".

Детали: По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Речь идет в том числе о киевских медработниках, ездящих на работу из соседних областей, и которые критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому, добавил Прокопив, разрабатывается программа для "Киевпастранса", чтобы обеспечить проезд этих людей на работу и с работы.

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Напомним,