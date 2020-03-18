Поширення коронавірусу в Україні можна відслідковувати в режимі реального часу

Згідно з онлайн-картою, станом на 18:00 середи, 18 березня, лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні, з яких два – смертельні.

Джерело: карта, запущена за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента

Деталі: Помаранчевим кольором зображені підозри, а червоним – підтверджені випадки захворювань на коронавірус.

Зелений маркер – населені пункти, де досі немає заражень.

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