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Поширення коронавірусу в Україні можна відслідковувати в режимі реального часу

Середа, 18 березня 2020, 17:28
Поширення коронавірусу в Україні можна відслідковувати в режимі реального часу

Згідно з онлайн-картою, станом на 18:00 середи, 18 березня, лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні, з яких два – смертельні.

Джерело: карта, запущена за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента

Деталі: Помаранчевим кольором зображені підозри, а червоним – підтверджені випадки захворювань на коронавірус.

Зелений маркер – населені пункти, де досі немає заражень.

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Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закриватиусі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадківзахворювання Covid-19, два з них летальні. 

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнакарантин
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