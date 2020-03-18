Поширення коронавірусу в Україні можна відслідковувати в режимі реального часу
Середа, 18 березня 2020, 17:28
Згідно з онлайн-картою, станом на 18:00 середи, 18 березня, лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні, з яких два – смертельні.
Джерело: карта, запущена за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента
Деталі: Помаранчевим кольором зображені підозри, а червоним – підтверджені випадки захворювань на коронавірус.
Зелений маркер – населені пункти, де досі немає заражень.
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Нагадаємо,
- З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закриватиусі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
- Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадківзахворювання Covid-19, два з них летальні.
Українська правда