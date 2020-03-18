Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени

По состоянию на 18:00 среды, 18 марта, лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания на коронавирус COVID-19 в Украине, из которых два - смертельные.

Источник: карта, запущенная при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента

Детали: Оранжевым цветом изображены подозрения, а красным - подтвержденные случаи заболеваний на коронавирус.

Зеленый маркер - населенные пункты, где до сих пор нет заражений.

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Напомним: