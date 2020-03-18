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Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени

Среда, 18 марта 2020, 17:28
Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени

По состоянию на 18:00 среды, 18 марта, лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания на коронавирус COVID-19 в Украине, из которых два - смертельные.

Источник: карта, запущенная при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента

Детали: Оранжевым цветом изображены подозрения, а красным - подтвержденные случаи заболеваний на коронавирус.

Зеленый маркер - населенные пункты, где до сих пор нет заражений.

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Напомним:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинакарантин
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