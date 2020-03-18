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У Дніпрі на коронавірус перевіряють 8 осіб

Середа, 18 березня 2020, 17:33
У Дніпрі на коронавірус перевіряють 8 осіб

В інфекційній лікарні №21 Дніпра, яка визначена базовою на випадок епідемії, перебуває вісім людей з підозрою на коронавірус.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, якого цитує Радіо Свобода.

Пряма мова: "Ці люди почуваються нормально, але ми не можемо змінити протокол. Вони перебувають на обстеженні".

Деталі: За його даними, семеро пацієнтів почуваються нормально, у них зафіксоване незначне підвищення температури – від 36,7 до 37,1 градуса.

Інформація про те, хто ці пацієнти, чи виїздили вони за кордон, чи контактували з хворими в Україні, поки не розголошується.

Станом на 18 березня на Дніпропетровщині немає жодного зареєстрованого випадку інфікування коронавірусом.

Що було раніше: У вівторок стало відомо, що балетна трупа Дніпропетровського театру опери й балету повернулась з-за кордону й відправлена на двотижневу обсервацію.

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Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Станом на 20:00 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусДніпро
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