У Дніпрі на коронавірус перевіряють 8 осіб

В інфекційній лікарні №21 Дніпра, яка визначена базовою на випадок епідемії, перебуває вісім людей з підозрою на коронавірус.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, якого цитує Радіо Свобода.

Пряма мова: "Ці люди почуваються нормально, але ми не можемо змінити протокол. Вони перебувають на обстеженні".

Деталі: За його даними, семеро пацієнтів почуваються нормально, у них зафіксоване незначне підвищення температури – від 36,7 до 37,1 градуса.

Інформація про те, хто ці пацієнти, чи виїздили вони за кордон, чи контактували з хворими в Україні, поки не розголошується.

Станом на 18 березня на Дніпропетровщині немає жодного зареєстрованого випадку інфікування коронавірусом.

Що було раніше: У вівторок стало відомо, що балетна трупа Дніпропетровського театру опери й балету повернулась з-за кордону й відправлена на двотижневу обсервацію.

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