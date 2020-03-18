В Днипре на коронавирус проверяют 8 человек

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Среда, 18 марта 2020, 18:33

В инфекционной больнице №21 Днипра, которая определена базовой в случае епидемии, находится восемь человек с подозрением на коронавирус.

Источник: директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, которого цитирует Радио Свобода.

Прямая речь: "Эти люди чувствуют себя нормально, но мы не можем изменить протокол. Они находятся на обследовании".

Детали: По его данным, семеро пациентов чувствуют себя нормально, у них зафиксировано незначительное повышение температуры - от 36,7 до 37,1 градуса.

Информация о том, кто эти пациенты, выезжали ли они за границу, контактировали ли с больными в Украине, пока не разглашается.

По состоянию на 18 марта на Днепропетровщине нет ни одного зарегистрированного случая инфицирования коронавируса.

Что было раньше: Во вторник стало известно, что балетная труппа Днепропетровского театра оперы и балета вернулась из-за границы и отправлена на двухнедельную обсервацию.

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Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.

Темы: коронавирус Днепр


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