В Украине два новых случая заражения COVID-19

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины всего получено 16 положительных результатов на COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: По состоянию на 22:00 18 марта 16 зараженных сейчас в областях: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

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Напомним: