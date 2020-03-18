В Украине два новых случая заражения COVID-19

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Среда, 18 марта 2020, 22:26

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины всего получено 16 положительных результатов на COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: По состоянию на 22:00 18 марта 16 зараженных сейчас в областях: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

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Напомним:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.
  • По состоянию на 20:00 17 марта в Украине официально зарегистрировано 14 случаев заболевания Covid-19, два из них - летальные.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин


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