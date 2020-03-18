Кличко спростував плани передчасно відновити роботу метро

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Середа, 18 березня 2020, 23:15

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столичний метрополітен продовжить дотримуватися карантину і відновлювати роботу не збирається.

Джерело: заява Кличка в ефірі "Українського радіо", яку передає "Інтерфакс-Україна"

Передісторія: Раніше секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада розробляє план спецзаходів, щоб столичний метрополітен відновив свою роботу, але з деякими обмеженнями.

Пряма мова Кличка: "Люди, які заявляють про це, не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють".

Деталі: Він підкреслив, що скасування руху метрополітену до 3 квітня - вимушений захід. А замість метро міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту, яких поки ще недостатньо.

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Нагадаємо

  • З 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Теми: метро Київ карантин Віталій Кличко


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