Кличко спростував плани передчасно відновити роботу метро

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столичний метрополітен продовжить дотримуватися карантину і відновлювати роботу не збирається.

Джерело: заява Кличка в ефірі "Українського радіо", яку передає "Інтерфакс-Україна"

Передісторія: Раніше секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада розробляє план спецзаходів, щоб столичний метрополітен відновив свою роботу, але з деякими обмеженнями.

Пряма мова Кличка: "Люди, які заявляють про це, не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють".

Деталі: Він підкреслив, що скасування руху метрополітену до 3 квітня - вимушений захід. А замість метро міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту, яких поки ще недостатньо.

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