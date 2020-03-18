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Кличко опроверг планы преждевременно возобновить работу метро

Среда, 18 марта 2020, 22:15
Кличко опроверг планы преждевременно возобновить работу метро

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичный метрополитен продолжит соблюдать карантин и возобновлять работу не собирается.

Источник: заявление Кличко в эфире "Украинского радио", которое передает "Интерфакс-Украина"

Предыстория: Ранее секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что киевская власть разрабатывает план спецмероприятий, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями.

Прямая речь Кличко: "Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают".

Детали: Он подчеркнул, что отмена движения метрополитена до 3 апреля - вынужденная мера. А вместо метро городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, которых пока еще недостаточно.

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Напомним, 

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Темы: метроКиевкарантинВиталий Кличко
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