Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичный метрополитен продолжит соблюдать карантин и возобновлять работу не собирается.

Источник: заявление Кличко в эфире "Украинского радио", которое передает "Интерфакс-Украина"

Предыстория: Ранее секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что киевская власть разрабатывает план спецмероприятий, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями.

Прямая речь Кличко: "Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают".

Детали: Он подчеркнул, что отмена движения метрополитена до 3 апреля - вынужденная мера. А вместо метро городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, которых пока еще недостаточно.

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Напомним,