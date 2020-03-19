Шмигаль: Китай надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу

Китайська сторона запропонувала Україні надати екстренну гуманітарну допомогу для подолання коронавірусу.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу".

Деталі: Під час зустрічі Шмигаля із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном також обговорили торговельно-економічну співпрацю між країнами. Представники погодили відновити роботу українсько-китайської міжурядової комісії.

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