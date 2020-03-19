Шмигаль: Китай надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу
Китайська сторона запропонувала Україні надати екстренну гуманітарну допомогу для подолання коронавірусу.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook
Пряма мова: "Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу".
Деталі: Під час зустрічі Шмигаля із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном також обговорили торговельно-економічну співпрацю між країнами. Представники погодили відновити роботу українсько-китайської міжурядової комісії.
Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині
Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Передісторія:
- Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно було зареєстровано 16 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.