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Шмигаль: Китай надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу

Четвер, 19 березня 2020, 01:32
Шмигаль: Китай надасть Україні екстрену гуманітарну допомогу
Фото: Facebook Дениса Шмигаля

Китайська сторона запропонувала Україні надати екстренну гуманітарну допомогу для подолання коронавірусу.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу".

Деталі: Під час зустрічі Шмигаля із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном також обговорили торговельно-економічну співпрацю між країнами. Представники погодили відновити роботу українсько-китайської міжурядової комісії.

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати 

Передісторія:

  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно було зареєстровано 16 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

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Теми: КитайУкраїнаШмигаль коронавірус
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