Шмыгаль: Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь

Китайская сторона предложила Украине предоставить экстренную гуманитарную помощь для преодоления коронавируса.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь".

Детали: Во время встречи Шмыгаля с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном также обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами. Представители согласовали возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.

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