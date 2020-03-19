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Шмыгаль: Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь

Четверг, 19 марта 2020, 01:32
Шмыгаль: Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь
Фото: Facebook Дениса Шмыгаля

Китайская сторона предложила Украине предоставить экстренную гуманитарную помощь для преодоления коронавируса.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь".

Детали: Во время встречи Шмыгаля с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном также обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами. Представители согласовали возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.

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Предыстория:

  • По состоянию на вечер 18 марта в Украине официально было зарегистрировано 16 случаев заболевания COVID-19, два из них летальные.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: КитайУкраинаШмыгалькоронавирус
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