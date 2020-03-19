КМДА обіцяє організувати розвезення медиків та правоохоронців на роботу

Влада Києва обіцяє організувати розвезення до місць роботи співробітників медичних установ та правоохоронців.

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі на телеканалі "Україна24"

Пряма мова: "І вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи".

Деталі: Заступник голови КМДА наголошує, що працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою, мають працювати в штатному режимі.

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Передісторія: