КМДА обіцяє організувати розвезення медиків та правоохоронців на роботу

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Четвер, 19 березня 2020, 03:09
ФОТО LOS SOLOMAS . КИЕВ

Влада Києва обіцяє організувати розвезення до місць роботи співробітників медичних установ та правоохоронців.

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв  в ефірі на телеканалі "Україна24"

Пряма мова: "І вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи".

Деталі: Заступник голови КМДА наголошує, що працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою, мають працювати в штатному режимі.

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати 

Передісторія:

  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно було зареєстровано 16 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда
Теми: Київ карантин


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