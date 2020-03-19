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КГГА обещает организовать развозку медиков и правоохранителей на работу

Четверг, 19 марта 2020, 02:09
КГГА обещает организовать развозку медиков и правоохранителей на работу
ФОТО LOS SOLOMAS . КИЕВ

Власти Киева обещают организовать развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов.

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире на телеканале "Украина24"

Прямая речь: "И требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы ".

Детали: Заместитель председателя КГГА отмечает, что работники, работа которых сегодня особенно важной, должны работать в штатном режиме.

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Предыстория:

  • По состоянию на вечер 18 марта в Украине официально было зарегистрировано 16 случаев заболевания COVID-19, два из них летальные.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: Киевкарантин
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