Власти Киева обещают организовать развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов.

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире на телеканале "Украина24"

Прямая речь: "И требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы ".

Детали: Заместитель председателя КГГА отмечает, что работники, работа которых сегодня особенно важной, должны работать в штатном режиме.

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