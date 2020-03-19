До України з Німеччини хочуть повернутись понад 2,5 тисяч громадян

Для повернення в Україну з Німеччини посольством та консульствами було зареєстровано більше 2,5 тисяч громадян.

Джерело: посол України в Німеччині Андрій Мельник для "Укрінформ"

Пряма мова: "Список нашої дипмісії, Посольства, збільшився удвічі – до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі".

Деталі: Із Берліну до Києва прямуватимуть три рейси, про які наразі вдалось домовитись. Доставить громадян на батьківщину авіакомпанія SkyUp 21 та 23 березня.

Окрім того, ще один рейс здійснить компанія МАУ. Ціни на квитки національного перевізника – 169 євро.

Також дипломати намагаються домовитись про можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.

Зазначається, що в найскрутнішу ситуацію потрапили українці, які застрягли на німецько-польському кордоні. Зокрема, 46 пасажирів рейсового автобуса Eurovoyage. Їх польські прикордонники не пропустили через кордон. Наразі їх поселили в готель у Франкфурті-на-Одері. Завтра вони вирушать додому через Угорщину.

Мельник також повідомив, що з Польщею не вдалось домовитись про відкриття гуманітарного коридору для українців. Він закликав співвітчизників їхати через Австрію.

Що передувало: Україна сформувала точки-хаби, з яких, як запевняють в МЗС, українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами. Їхній перелік доступний на сайті МЗС.

За словами президента Володимира Зеленського, протягом дня 18 березня виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тисяч українців.

Знати більше: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Передісторія: