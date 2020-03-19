В Украину из Германии хотят вернуться более 2,5 тысяч граждан
Для возвращения в Украину из Германии посольством и консульствами было зарегистрировано более 2,5 тысяч украинских граждан.
Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник для "Укринформ"
Прямая речь: "Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое – до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи ".
Детали: Из Берлина в Киев будут следовать три рейса, о которых пока удалось договориться. Доставит граждан на родину авиакомпания SkyUp 21 и 23 марта.
Кроме того, еще один рейс осуществит компания МАУ. Цены на билеты национального перевозчика – 169 евро.
Также дипломаты пытаются договориться о возможности железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.
Отмечается, что в трудную ситуацию попали украинцы, которые застряли на немецко-польской границе. В частности, 46 пассажиров рейсового автобуса Eurovoyage. Их польские пограничники не пропустили через границу. Пока их поселили в отель во Франкфурте-на-Одере. Завтра они отправятся домой через Венгрию.
Мельник также сообщил, что с Польшей не удалось договориться об открытии гуманитарного коридора для украинцев. Он призвал соотечественников ехать через Австрию.
Что предшествовало: Украина сформировала точки-хабы, из которых, как уверяют в МИД, украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Их перечень доступен на сайте МИД.
По словам президента Владимира Зеленского, в течение дня 18 марта выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев.
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Предыстория:
- По состоянию на вечер 18 марта в Украине официально было зарегистрировано 16 случаев заболевания COVID-19, два из них летальные.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.