В Украину из Германии хотят вернуться более 2,5 тысяч граждан

Для возвращения в Украину из Германии посольством и консульствами было зарегистрировано более 2,5 тысяч украинских граждан.

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник для "Укринформ"

Прямая речь: "Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое – до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи ".

Детали: Из Берлина в Киев будут следовать три рейса, о которых пока удалось договориться. Доставит граждан на родину авиакомпания SkyUp 21 и 23 марта.

Кроме того, еще один рейс осуществит компания МАУ. Цены на билеты национального перевозчика – 169 евро.

Также дипломаты пытаются договориться о возможности железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.

Отмечается, что в трудную ситуацию попали украинцы, которые застряли на немецко-польской границе. В частности, 46 пассажиров рейсового автобуса Eurovoyage. Их польские пограничники не пропустили через границу. Пока их поселили в отель во Франкфурте-на-Одере. Завтра они отправятся домой через Венгрию.

Мельник также сообщил, что с Польшей не удалось договориться об открытии гуманитарного коридора для украинцев. Он призвал соотечественников ехать через Австрию.

Что предшествовало: Украина сформировала точки-хабы, из которых, как уверяют в МИД, украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Их перечень доступен на сайте МИД.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение дня 18 марта выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев.

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