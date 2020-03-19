Епіфаній закликав українців не піддаватися страху і молитися за хворих та лікарів

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній закликав українців не панікувати через коронавірус, залишатися людяними і молитися за тих, хто зараз захворів.

Джерело: пост Епіфанія у Facebook

Пряма мова: "Перед нами постали випробування у зв’язку із поширенням небезпечного вірусу. Та найбільший виклик – чи залишимося ми людьми, які керуються цінностями добра, гідності, любові; чи піддамося страху і паніці, чи використаємо ці виклики у час посту, аби стати духовно сильнішими.

У цей період важливо остерігатися не лише ураження хворобою, але і заподіяння шкоди своєму ближньому, коли відмовимо у допомозі або будемо підозріло й недоброзичливо ставитись одне до одного.

Звісно, у цей час варто уникати масових заходів, рукостискань та обіймів; не наражати на небезпеку інших, коли захворіли і маємо ознаки грипу, і обов’язково за найменших проявів симптомів – повідомляти лікарів у дистанційному режимі, аби уникнути будь-яких ризиків поширення хвороби.

Також ми не можемо осуджувати людей, які захворіли через коронавірус. Маємо молитися за їхнє одужання і за здоров’я лікарів, які продовжують виконувати свою роботу в складних обставинах".

Деталі: Предстоятель ПЦУ нагадав, що усе людство зіткнулося з викликом поширення небезпечного вірусу, що є дійсно великою загрозою фізичному здоров’ю. Разом з тим, за словами Епіфанія, загроза захворювання означила і багато духовних викликів, які постають перед людиною.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що треба бути уважними до свого здоров’я та своїх ближніх, виконувати усі рекомендації органів охорони здоров’я, але при цьому важливо "не піддаватися паніці, не дозволяти тривозі та страху заволодіти серцем та розумом, адже тоді людина втрачає контроль та не здатна ухвалювати раціональні рішення".

Епіфаній закликав не піддаватися гніву через карантин та зруйновані плани, не впадати у відчай через відкладені справи.

За його словами, якщо дотримаємося всіх заходів безпеки – то "згодом, з Божою допомогою, зможемо реалізувати заплановане навіть з більшим ентузіазмом та внутрішніми відновленими силами".

Предстоятель ПЦУ побажав, щоб цей важкий період став для українців нагодою для саморозвитку, для молитви, покаяння, розмов з рідними, до прочитання книг чи вдосконалення знань з іноземної мови і часом "для духовного врівноваження".

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