Епифаний призвал украинцев не поддаваться страху и молиться за больных и врачей

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса, оставаться человечными и молиться за тех, кто сейчас заболел.

Источник: пост Епифания в Facebook

Прямая речь: "Перед нами стоят испытания в связи с распространением опасного вируса. И самый большой вызов – останемся ли мы людьми, которые руководствуются ценностями добра, достоинства, любви; или поддадимся страху и панике, или используем эти вызовы в время поста, чтобы стать духовно сильнее.

В этот период важно остерегаться не только поражения болезнью, но и причинения вреда другому, когда откажем в помощи или будем подозрительно и недоброжелательно относиться друг к другу.

Конечно, в это время следует избегать массовых мероприятий, рукопожатий и объятий; не подвергать опасности других, когда заболели и имеем признаки гриппа, и обязательно при малейших проявлениях симптомов – сообщать врачей в дистанционном режиме, чтобы избежать любых рисков распространения болезни.

Также мы не можем осуждать людей, которые заболели из-за коронавируса. Должны молиться за их выздоровление и за здоровье врачей, которые продолжают выполнять свою работу в сложных обстоятельствах".

Детали: Предстоятель ПЦУ напомнил, что все человечество столкнулось с вызовом распространения опасного вируса, который действительно является большой угрозой физическому здоровью. Вместе с тем, по словам Епифания, угроза заболевания обозначила и много духовных вызовов, стоящих перед человеком.

Предстоятель ПЦУ отметил, что нужно быть внимательными к своему здоровью и своих блиских, выполнять все рекомендации органов здравоохранения, но при этом важно "не поддаваться панике, не позволять тревоге и страху завладеть сердцем и умом, ведь тогда человек теряет контроль и не способен принимать рациональные решения".

Епифаний призвал не поддаваться гневу из-за карантина и разрушеных планов, не впадать в отчаяние из-за отложенных дел.

По его словам, если будем придерживаться всех мер безопасности – то "со временем, с Божьей помощью, сможем реализовать запланированное даже с большим энтузиазмом и внутренними восстановленными силами".

Предстоятель ПЦУ пожелал, чтобы этот тяжелый период стал для украинцев поводом для саморазвития, для молитвы, покаяния, разговоров с родными, для прочтения книг или совершенствования знаний иностранного языка и порой "для духовного уравновешивания".

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