Двоє осіб, які контактували з померлою від коронавірусу жінкою, захворіли і лікувалися самостійно

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Четвер, 19 березня 2020, 14:27

З Брусилова до лікарні Коростишева Житомирської області з ознаками хвороби COVID-19 госпіталізували подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу жінкою.

Джерело: начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик на брифінгу 19 березня, zhitomir.info

Пряма мова: "Є випадок по Брусилову: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, за меддопомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, бо стан їх погіршився: підвищилась температура, з’явилася задуха і кашель"

Деталі: Суслик повідомив, що двоє громадян госпіталізовані в Коростишівську центральну районну лікарню, їх перевіряють на коронавірус. Він уточнив, що мова йде про подружню пару, чоловік 1960 року народженні й жінка 1962 року народження.

Що було раніше: У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.

Жінка з Радомишля на Житомирщині виявила симптоми хвороби 3 березня, до цього вона повернулася з Польщі. 12 березня її госпіталізували у стані середньої тяжкості, жінка вже мала двостороннє запалення легень. 13 березня хвору підключили до апарату штучного дихання.

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Теми: коронавірус Житомирщина


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