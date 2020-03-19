Два человека, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной, заболели и лечились самостоятельно

3461 просмотр
Четверг, 19 марта 2020, 14:27

Из Брусилова в больницу Коростышева Житомирской области с признаками болезни COVID-19 госпитализировали супругов, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Источник: начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге 19 марта, zhitomir.info

Прямая речь: "Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель".

Детали: Суслик сообщил, что двое граждан госпитализированы в Коростышевскую центральную районную больницу, их проверяют на коронавирус. Он уточнил, что речь идет о супружеской паре, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения.

Что было раньше: В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Женщина из Радомышля Житомирской обнаружила симптомы болезни 3 марта, до этого она вернулась из Польши. 12 марта ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщина уже имела двустороннее воспаление легких. 13 марта больную подключили к аппарату искусственного дыхания.

Напомним:

  • По состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19, 2 из них в Киевской области.

Темы: коронавирус Житомирская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чтобы уберечься от коронавируса, в Луцке остановили ВЕСЬ общественный транспорт 19 марта 2020, 14:39
На Киевщине накажут 2 водителей: везли более 10 человек в маршрутках 19 марта 2020, 14:33
Гражданку Украины задержали в Черногории за нарушение режима самоизоляции 19 марта 2020, 14:08
Все новости
Главные новости
МОЗ разработал 4 сценария борьбы с коронавирусом
Полиция составила 32 протокола за нарушение карантина
Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова
Премьер Италии: строгий карантин необходимо продлить после 3 апреля
Все новости
ТаблоID

Мировые селебрити, которые сделали пожертвования для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий

безопасность

Сохраняйте спокойствие и упакуйте аптечку. Перечисляем, что в ней должно быть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!