Хвору на Covid 2019 із Радомишля підключали до апарату штучного дихання

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П'ятниця, 13 березня 2020, 11:35

71-річну жінку з Радомишля, яку госпіталізували з коронавірусом, довелося підключати до апарату штучного дихання, однак зараз вона вже дихає самостійно.

Джерело: брифінг у Житомирській облдержадміністрації щодо стану здоров'я хворої на коронавірус та ситуації в Радомишлі

Пряма мова: "Станом на 6 ранку 13 березня стан хворої погіршився і визначався як важкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Хвора переведена на штучну вентиляцію легень…

На цю хвилину стан хворої стабілізований, вона перебуває у свідомості – дихає сама, з кисневою підтримкою, насичення крові – вже до 67%. Киснева підтримка продовжується, проводиться дезінтоксикаційна терапія".

Деталі: Чиновниця Житомирської ОДА наголосила, що сім’я хворої перебуває в самоізоляції.

Поліцію Радомишля переведено на посилений варіант несення служби.

Крім того, кореспондент NewsOne заявляє, що в ізоляції перебувають 12 лікарів, які контактували з хворою, а загалом на ізоляції – 22 людини, включно з родичами жінки, двоє з яких перебувають у Києві.

Передісторія:

  • 11 березня влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.
  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019
  • Літня жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. Станом на 12 березня вона мала двостороннє запалення легень і перебувала у стані середньої тяжкості.
  • У райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан: призупинено рух транспорту, закрито ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мають міряти температуру.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Житомирщина


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