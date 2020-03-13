Хвору на Covid 2019 із Радомишля підключали до апарату штучного дихання

71-річну жінку з Радомишля, яку госпіталізували з коронавірусом, довелося підключати до апарату штучного дихання, однак зараз вона вже дихає самостійно.

Джерело: брифінг у Житомирській облдержадміністрації щодо стану здоров'я хворої на коронавірус та ситуації в Радомишлі

Пряма мова: "Станом на 6 ранку 13 березня стан хворої погіршився і визначався як важкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Хвора переведена на штучну вентиляцію легень…

На цю хвилину стан хворої стабілізований, вона перебуває у свідомості – дихає сама, з кисневою підтримкою, насичення крові – вже до 67%. Киснева підтримка продовжується, проводиться дезінтоксикаційна терапія".

Деталі: Чиновниця Житомирської ОДА наголосила, що сім’я хворої перебуває в самоізоляції.

Поліцію Радомишля переведено на посилений варіант несення служби.

Крім того, кореспондент NewsOne заявляє, що в ізоляції перебувають 12 лікарів, які контактували з хворою, а загалом на ізоляції – 22 людини, включно з родичами жінки, двоє з яких перебувають у Києві.

Передісторія: