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МОЗ закликав перевізників доставляти лікарів на роботу

Четвер, 19 березня 2020, 14:42
МОЗ закликав перевізників доставляти лікарів на роботу

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав усі державні та комерційні транспортні компанії об'єднатися та разом розробити схему підвезення лікарів під час карантину.

Джерело: пресслужба МОЗ у Telegram

Пряма мова Ємця: "Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну. Ми, Міністерство охорони здоров’я України, рекомендуємо транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя".

Деталі: Водночас очільник МОЗ попросив інших громадян дотримуватися карантину, не виходити з дому без крайньої потреби, щоб усі якомога скоріше повернулися до нормального життя.

Що було раніше: Українці з власними автомобілями вирішили кооперуватися, щоб підвозити на роботу медичний персонал.

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Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірускарантинCovid-2019
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