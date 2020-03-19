МОЗ призвал перевозчиков доставлять врачей на работу
Министр здравоохранения Илья Емец призвал все государственные и коммерческие транспортные компании объединиться и вместе разработать схему подвоза врачей во время карантина.
Источник: пресс-служба Минздрава в Telegram
Прямая речь Емца: "Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни".
Детали: В то же время глава Минздрава попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни.
Что было раньше: Украинцы с собственными автомобилями решили кооперироваться, чтобы подвозить на работу медицинский персонал.
Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать
Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине
В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь
Предыстория:
- По состоянию на 22:00 18 марта в Украине 16 зараженных коронавирусом: в Черновицкой области – 10, Житомирской – 1, Киевской – 2, Донецкой – 1 и в Киеве – 2.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.