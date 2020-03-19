МОЗ призвал перевозчиков доставлять врачей на работу

Министр здравоохранения Илья Емец призвал все государственные и коммерческие транспортные компании объединиться и вместе разработать схему подвоза врачей во время карантина.

Источник: пресс-служба Минздрава в Telegram

Прямая речь Емца: "Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни".

Детали: В то же время глава Минздрава попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Что было раньше: Украинцы с собственными автомобилями решили кооперироваться, чтобы подвозить на работу медицинский персонал.

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