МОЗ призвал перевозчиков доставлять врачей на работу

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Четверг, 19 марта 2020, 15:42

Министр здравоохранения Илья Емец призвал все государственные и коммерческие транспортные компании объединиться и вместе разработать схему подвоза врачей во время карантина.

Источник: пресс-служба Минздрава в Telegram

Прямая речь Емца: "Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни".

Детали: В то же время глава Минздрава попросил других граждан соблюдать карантин, не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы все как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Что было раньше: Украинцы с собственными автомобилями решили кооперироваться, чтобы подвозить на работу медицинский персонал.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 22:00 18 марта в Украине 16 зараженных коронавирусом: в Черновицкой области – 10, Житомирской – 1, Киевской – 2, Донецкой – 1 и в  Киеве – 2.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.

Украинская правда
Темы: Минздрав коронавирус карантин Covid-2019


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