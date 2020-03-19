Вже 21 випадок коронавірусу в Україні: перший хворий на Прикарпатті

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 21 позитивний результат на COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Наразі підтверджені захворювання на коронавірус в таких областях:

10 випадків у Чернівецькій області (1 летальний, померла 33-річна жінка);

2 випадки у Житомирській області (1 летальний, померла 71-річна жінка);

2 випадки у Київській області (йдеться про нардепа Сергія Шахова та його дружину)

2 випадки у Дніпропетровській області

1 випадок у Донецькій області;

1 випадок у Житомирській області

3 випадки у Києві.

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