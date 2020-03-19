Вже 21 випадок коронавірусу в Україні: перший хворий на Прикарпатті
Четвер, 19 березня 2020, 19:22
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 21 позитивний результат на COVID-19.
Джерело: Центр громадського здоров’я
Деталі: Наразі підтверджені захворювання на коронавірус в таких областях:
- 10 випадків у Чернівецькій області (1 летальний, померла 33-річна жінка);
- 2 випадки у Житомирській області (1 летальний, померла 71-річна жінка);
- 2 випадки у Київській області (йдеться про нардепа Сергія Шахова та його дружину);
- 2 випадки у Дніпропетровській області;
- 1 випадок у Донецькій області;
- 1 випадок в Івано-Франківській області;
- 3 випадки у Києві.
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Нагадаємо:
- Станом на ранок 19 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
Українська правда