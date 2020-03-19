Вже 21 випадок коронавірусу в Україні: перший хворий на Прикарпатті

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Четвер, 19 березня 2020, 20:22

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 21 позитивний результат на COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Наразі підтверджені захворювання на коронавірус в таких областях:

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Нагадаємо:

  • Станом на ранок 19 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда
Теми: коронавірус карантин Івано-Франківська область


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