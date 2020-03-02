Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Латвії виявили перший випадок коронавірусу: жінка заразилась в Італії

Понеділок, 2 березня 2020, 19:57

2 березня в Латвії був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом – першу пацієнтку, яка заразилася вірусом в Італії, доставили в Центр інфектології.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Жінка заразилася під час перебування в Італії. У Латвію вона разом з сім'єю прилетіла з Мюнхена, а в Мюнхен прибула з Мілана.

У літаку перебувало 145 пасажирів, 24 з них летіли в радіусі двох рядів від інфікованої людини. Вісім з них є жителями Латвії. Всі інші пасажири не розглядаються як особи, які перебували в контакті з хворими.

У латвійської влади є список пасажирів літака, і з тими, хто летів в безпосередній близькості від інфікованої жінки (згідно з міжнародними рекомендаціями — два ряди місць по обидві сторони) вже ведеться робота.

Сім'я з аеропорту до будинку добиралася на особистому автомобілі і після повернення додому члени сім'ї ні з ким не контактували. Решта членів сім'ї перебувають на карантині вдома.

Разом із хворою жінкою госпіталізована дитина, у якої коронавірус поки не діагностований. Дитина знаходиться в окремому боксі під наглядом лікарів.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛатвія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: