У Латвії виявили перший випадок коронавірусу: жінка заразилась в Італії

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Понеділок, 2 березня 2020, 20:57

2 березня в Латвії був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом – першу пацієнтку, яка заразилася вірусом в Італії, доставили в Центр інфектології.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Жінка заразилася під час перебування в Італії. У Латвію вона разом з сім'єю прилетіла з Мюнхена, а в Мюнхен прибула з Мілана.

У літаку перебувало 145 пасажирів, 24 з них летіли в радіусі двох рядів від інфікованої людини. Вісім з них є жителями Латвії. Всі інші пасажири не розглядаються як особи, які перебували в контакті з хворими.

У латвійської влади є список пасажирів літака, і з тими, хто летів в безпосередній близькості від інфікованої жінки (згідно з міжнародними рекомендаціями — два ряди місць по обидві сторони) вже ведеться робота.

Сім'я з аеропорту до будинку добиралася на особистому автомобілі і після повернення додому члени сім'ї ні з ким не контактували. Решта членів сім'ї перебувають на карантині вдома.

Разом із хворою жінкою госпіталізована дитина, у якої коронавірус поки не діагностований. Дитина знаходиться в окремому боксі під наглядом лікарів.

Теми: коронавірус Латвія


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