COVID-19: В Італії кількість хворих зросла до 41 035 осіб

6834 перегляди
П'ятниця, 20 березня 2020, 06:03

Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Усього Китай зареєстрував 54 випадки зараження за добу та 780 осіб, які вилікувались.

В Італії кількість хворих зросла до 41 035 осіб, в Ірані – 18 407, Іспанії – 18 077 та 15 320 заражень у Німеччині.

Окрім того, в Італії за добу вилікувались 415 людей, в Ірані – 321, Іспанії – 26 та 8 у Німеччині.

За минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків інфікування стали США – 5894. В Ірані за цей час виявили 1046 випадки зараження, в Італія – 5322 осіб, у Німеччині – 2993, Іспанії – 4053, Франції – 1834, . 

Смертей за добу: в Італії – 427 випадків. Водночас в Ірані померли 149 осіб, у Німеччині – 16, у Іспанії – 207, США – 82.

За цей час у Німеччині одужали 8 осіб, Іспанії – 26, США – 2. 

У Голландії та Швейцарії нарахували більше 1400 випадків інфікування за добу. 

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

До країн, в яких зафіксували COVID-19, також доєднався Чад, Ель Сальвадор, Фіджі, Нікарагуа

Нагадаємо: 

  • В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Читайте також: 

У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: жителям Ізраїлю заборонили виходити з дому 20 березня 2020, 03:37
Нацгвардія США буде задіяна в боротьбі з новим коронавірусом 20 березня 2020, 01:19
Нацгвардія та поліція на в’їздах-виїздах Києва перевіряє дотримання норм перевезень 20 березня 2020, 00:28
Усі новини
Головні новини
Формування Російської Федерації 15 разів обстріляли українські позиції 
SpaceX запланувала свій перший політ з екіпажем NASA
В Україні 26 випадків зараження новим коронавірусом
Українці почали заражати коронавірусом одне одного – МОЗ
Усі новини
поради

10 порад, як ефективно працювати з дому

Історії успіху

Паралімпієць Андрій Демчук і п'ять секретів його успіху