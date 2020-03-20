COVID-19: В Италии количество заболевших возросло до 41 035 человек

По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 518 случаев заражения COVID-19, 10 030 смертей и 86 025 человек, которые преодолели болезнь.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали:

В Италии количество заболевших возросло до 41 035 человек, в Иране - 18 407, Испании - 18 077 и 15 320 заражений в Германии.

Кроме того, в Италии за сутки вылечились 415 человек в Иране - 321, Испании - 26 и 8 в Германии.

За минувшие сутки лидером по количеству зафиксированных новых случаев инфицирования стали США - 5894. В Иране за это время обнаружили 1046 случая заражения, Италия - 5322 человек, в Германии - 2993, Испании - 4053, Франции - 1834,.

Смертей в сутки: в Италии - 427 случаев. В то же время в Иране погибли 149 человек, в Германии - 16, в Испании - 207, США - 82.

За это время в Германии выздоровели 8 человек, Испании - 26, США - 2.

В Голландии и Швейцарии насчитали более 1400 случаев инфицирования в сутки.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

К странам, где зафиксировали COVID-19, также присоединился Чад, Эль Сальвадор, Фиджи, Никарагуа

Напомним:

В Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

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