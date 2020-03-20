Безкоштовний проїзд для пенсіонерів скасовують у Запоріжжі
П'ятниця, 20 березня 2020, 12:51
З понеділка в Запоріжжі буде тимчасово припинено безкоштовні перевезення пасажирів пільгових категорій.
Джерело: міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у facebook
Деталі: Таке рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій задля того, щоб знизити загрозу масового захворювання людей, особливо похилого віку, та разом з тим дати можливість нормально добиратися до роботи та з неї тим, хто не має змоги працювати дистанційно.
Міський голова закликав запорізьких пільговиків з розумінням поставитися до цього рішення.
Нагадаємо:
- В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- З 19 березня 2020 року зупинився громадський транспорт у Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу.
- Таке ж рішення прийнято в Ужгороді
- Пільги на проїзд для пенсіонерів також скасували у Чернівцях