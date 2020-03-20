Безкоштовний проїзд для пенсіонерів скасовують у Запоріжжі

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П'ятниця, 20 березня 2020, 13:51

З понеділка в Запоріжжі буде тимчасово припинено безкоштовні перевезення пасажирів пільгових категорій.

Джерело: міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у facebook

Деталі: Таке рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій задля того, щоб знизити загрозу масового захворювання людей, особливо похилого віку, та разом з тим дати можливість нормально добиратися до роботи та з неї тим, хто не має змоги працювати дистанційно.

Міський голова закликав запорізьких пільговиків з розумінням поставитися до цього рішення.

Нагадаємо:

  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • З 19 березня 2020 року зупинився громадський транспорт у Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу.
  • Таке ж рішення прийнято в Ужгороді
  • Пільги на проїзд для пенсіонерів також скасували у Чернівцях

Теми: карантин транспорт Запоріжжя


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