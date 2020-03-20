Бесплатный проезд для пенсионеров отменяют в Запорожье

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Пятница, 20 марта 2020, 13:51

С понедельника в Запорожье будет временно прекращены бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий.

Источник: городской голова Запорожья Владимир Буряк в facebook

Детали: Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно.

Мэр призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.

Напомним:

  • В Украине ввели карантин из 12 марта по 3 апреля меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме маркетов и аптек. Граница для иностранцев закрыто, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • С 19 марта 2020 остановился общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.
  • Такое же решение принято в Ужгороде
  • Льготы на проезд для пенсионеров также отменили в Черновцах

Темы: карантин транспорт Запорожье


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