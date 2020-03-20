Бесплатный проезд для пенсионеров отменяют в Запорожье

С понедельника в Запорожье будет временно прекращены бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий.

Источник: городской голова Запорожья Владимир Буряк в facebook

Детали: Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно.

Мэр призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.

Напомним: