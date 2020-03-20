Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бесплатный проезд для пенсионеров отменяют в Запорожье

Пятница, 20 марта 2020, 12:51
Бесплатный проезд для пенсионеров отменяют в Запорожье

С понедельника в Запорожье будет временно прекращены бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий.

Источник: городской голова Запорожья Владимир Буряк в facebook

Детали: Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно.

Мэр призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.

Напомним:

  • В Украине ввели карантин из 12 марта по 3 апреля меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме маркетов и аптек. Граница для иностранцев закрыто, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • С 19 марта 2020 остановился общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.
  • Такое же решение принято в Ужгороде
  • Льготы на проезд для пенсионеров также отменили в Черновцах

Темы: карантинтранспортЗапорожье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: