Бесплатный проезд для пенсионеров отменяют в Запорожье
Пятница, 20 марта 2020, 12:51
С понедельника в Запорожье будет временно прекращены бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий.
Источник: городской голова Запорожья Владимир Буряк в facebook
Детали: Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно.
Мэр призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.
Напомним:
- В Украине ввели карантин из 12 марта по 3 апреля меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме маркетов и аптек. Граница для иностранцев закрыто, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- С 19 марта 2020 остановился общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.
- Такое же решение принято в Ужгороде
- Льготы на проезд для пенсионеров также отменили в Черновцах