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Глава МОЗ: Найважче попереду, вірус буде ширитися

П'ятниця, 20 березня 2020, 16:34
Глава МОЗ: Найважче попереду, вірус буде ширитися

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець каже, що кількість хворих через коронавірус буде зростати, закликає дотримуватись карантину і своєчасно звертатися до лікарів.

Джерело: звернення глав МОЗ

Пряма мова: "Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше.

Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися.

Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров’я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії. Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину".

Детали: Міністр запевняє, що держава оперативно вживає необхідних заходів, щоб вберегти українців від пандемії та не допустити повторення катастрофічного досвіду інших країн. Водночас, він каже, що дії влади можуть бути марними, якщо кожен громадянин не продемонструє свідомості та відповідальності.

Ємець наполягає, щоб українці залишались вдома, мили руки, тримали дистанцію, бо "байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя". 

Глава МОЗ закликає дбати про власну безпеку, про стареньких родичів та не ігнорувати перших симптомів респіраторних захворювань.

Знати більше:  Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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Соня Лукашова, УП
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