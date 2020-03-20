Глава Минздрава: Самое тяжелое впереди, вирус будет распространяться

Министр здравоохранения Илья Емец говорит, что количество больных из-за коронавируса будет расти, призывает соблюдать карантин и своевременно обращаться к врачам.

Источник: обращение глав Емца

Прямая речь: "Каждый день мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше.

В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться.

Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина".

Детали: Министр уверяет, что государство оперативно принимает необходимые меры, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран. В то же время, он говорит, что действия власти могут быть напрасными, если каждый гражданин не продемонстрирует сознания и ответственности.

Емец настаивает, чтобы украинцы оставались дома, мыли руки, держали дистанцию, ибо "равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни.

Глава Минздрава призывает заботиться о собственной безопасности, о пожилых родственниках и не игнорировать первые симптомы респираторных заболеваний.

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Предыстория:

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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