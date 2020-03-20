Глава Минздрава: Самое тяжелое впереди, вирус будет распространяться

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Пятница, 20 марта 2020, 17:34

Министр здравоохранения Илья Емец говорит, что количество больных из-за коронавируса будет расти, призывает соблюдать карантин и своевременно обращаться к врачам.

Источник: обращение глав Емца

Прямая речь: "Каждый день мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше.

В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться.

Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина".

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