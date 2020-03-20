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"Фонд Порошенка" поремонтував київській лікарні апарати штучного дихання

П'ятниця, 20 березня 2020, 16:35
Фонд Порошенка поремонтував київській лікарні апарати штучного дихання

"Фонд Порошенка" відновив Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги апарати штучної вентиляції легень для порятунку тих, хто захворіє на коронавірусну хворобу COVID 19 у важкій формі.

Джерело: повідомлення у Twitter п’ятого президента України й олігарха Петра Порошенка

Деталі: Обладнання передала лікарні дружина Петра Порошенка Марина.

Скільки апаратів відремонтовано і скільки коштів фонд виділив на це, у повідомленнях не вказано.

Пряма мова: "Марина разом з "Фондом Порошенка" передала апарати штучної вентиляції легень у Київську міську клінічну лікарню швидкої допомоги.

На прохання головного лікаря Фонд відновив апарати, які є у наявності у лікарні, але не працюють. Вони допоможуть врятувати не одне життя.

Зараз ми маємо об’єднати всі свої зусилля – і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди – для того, щоб допомогти один одному і вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні. Разом ми переможемо!".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 16 березня збирав власників великого бізнесу й топ-менеджерів потужних компаній, аби попросити їх допомогти у боротьбі з поширенням коронавірусу, який вражає легені хворобою COVID 19. Бізнесмени погодилися допомогти.

Порошенка серед тих, хто приїхав на зустріч, журналісти не помітили, хоча бачили біля Офісу президента машини Ріната Ахметова, Олександра Ярославського та Андрія Веревського. Прилітав до Києва того дня й Ігор Коломойський.

Компанія "Інтерпайп" і інвестиційно-консалтингова група EastOne, її акціонери Олена і Віктор Пінчук виділили 2 мільйони доларів на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус. Ці компанії включилися в роботу Антикризового штабу Дніпропетровської області 

Рінат Ахметов вирішив спрямувати 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Як повідомив гуманітарний штаб його фонду, для цього олігарх об’єднав  ресурси Благодійного Фонду, компаній ДТЕК і Метінвест, ФК "Шахтар" і всіх активів SCM.

Передісторія: 

  • Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 245 тисяч людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали. Епідемія охопила вже 160 країн і територій.
  • В Україні станом на ранок 20 березня було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Двоє українців померли в Італії.
  • В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У 3 областях (Чернівецькій, Житомирській, Київській) оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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Теми: ПорошенкокоронавірусепідеміяCovid-2019медицина
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