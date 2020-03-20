"Фонд Порошенка" поремонтував київській лікарні апарати штучного дихання

"Фонд Порошенка" відновив Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги апарати штучної вентиляції легень для порятунку тих, хто захворіє на коронавірусну хворобу COVID 19 у важкій формі.

Джерело: повідомлення у Twitter п’ятого президента України й бізнесмена Петра Порошенка

Деталі: Обладнання передала лікарні дружина Петра Порошенка Марина.

Пряма мова: "Марина разом з "Фондом Порошенка" передала апарати штучної вентиляції легень у Київську міську клінічну лікарню швидкої допомоги.

На прохання головного лікаря Фонд відновив апарати, які є у наявності у лікарні, але не працюють. Вони допоможуть врятувати не одне життя.

Зараз ми маємо об’єднати всі свої зусилля – і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди – для того, щоб допомогти один одному і вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні. Разом ми переможемо!".

Зараз ми маємо об’єднати всі свої зусилля – і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди – для того, щоб допомогти один одному і вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні. Разом ми переможемо! pic.twitter.com/PoKBkKyoM2 — Петро Порошенко (@poroshenko) March 20, 2020

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 16 березня збирав власників великого бізнесу й топ-менеджерів потужних компаній, аби попросити їх допомогти у боротьбі з поширенням коронавірусу, який вражає легені хворобою COVID 19. Бізнесмени погодилися допомогти.

Порошенка серед тих, хто приїхав на зустріч, журналісти не помітили, хоча бачили біля Офісу президента машини Ріната Ахметова, Олександра Ярославського та Андрія Веревського. Прилітав до Києва того дня й Ігор Коломойський.

Компанія "Інтерпайп" і інвестиційно-консалтингова група EastOne, її акціонери Олена і Віктор Пінчук виділили 2 мільйони доларів на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус. Ці компанії включилися в роботу Антикризового штабу Дніпропетровської області