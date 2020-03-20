Фонд Порошенко" отремонтировал киевской больнице аппараты искусственного дыхания

"Фонд Порошенко" восстановил Киевской городской клинической больнице скорой помощи аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, кто заболеет коронавирусной болезнью CPVID 19 в тяжелой форме.

Источник: сообщения в Twitter пятого президента Украины и олигарха Петра Порошенко

Детали: Оборудование передала больнице жена Петра Порошенко Марина.

Сколько аппаратов отремонтировано и сколько средств фонд выделил на это, в сообщении не указано.

Прямая речь: "Марина вместе с "Фондом Порошенко" передала аппараты искусственной вентиляции легких в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

По просьбе главного врача Фонд восстановил аппараты, которые есть в наличии у больницы, но не работают. Они помогут спасти не одну жизнь.

Сейчас мы должны объединить все свои усилия – и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды – для того, чтобы помочь друг другу и разобраться с ситуацией, которая сейчас сложилась в мире и в Украине. Вместе мы победим!".

Зараз ми маємо об’єднати всі свої зусилля – і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди – для того, щоб допомогти один одному і вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні. Разом ми переможемо! pic.twitter.com/PoKBkKyoM2 — Петро Порошенко (@poroshenko) March 20, 2020

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский 16 марта собирал владельцев крупного бизнеса и топ-менеджеров больших компаний, чтобы попросить их помочь в борьбе с распространением коронавируса, который поражает легкие болезнью COVID 19. Бизнесмены согласились помочь.

Порошенко среди тех, кто приехал на встречу, журналисты не заметили, хотя видели у Офиса президента машины Рината Ахметова, Александра Ярославского и Андрея Веревского. Прилетал в Киев в тот день и Игорь Коломойский.

Компания "Интерпайп" и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, ее акционеры Елена и Виктор Пинчук выделили 2 миллиона долларов в общегосударственную закупку тестов на коронавирус. Эти компании включились в работу Антикризисного штаба Днепропетровской области.

Ринат Ахметов решил направить 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Как сообщил гуманитарный штаб его фонда, для этого олигарх объединил ресурсы Благотворительного Фонда, компаний ДТЭК и Метинвест, ФК "Шахтер" и всех активов SCM.

Предыстория:

По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.

В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцев умерли в Италии.

В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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