Суд у секретному режимі закрив справу “ексміністра ДНР”, відкриту після "спецоперації" СБУ

Суд у Маріуполі звільнив від відповідальності та закрив справу так званого "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України.

Джерело: розклад на сайті Судової влади, реєстр судових рішень, коментар адвоката УП

Пряма мова адвоката Костянтина Здора: "Рішенням суду він звільнений від кримінальної відповідальності. Рішення суду нами оскаржуватись не буде".

Деталі: 12 березня Жовтневий райсуд Маріуполя ухвалив рішення у справі Івакіна, якого обвинувачували в участі у терористичній організації.

Однак це рішення засекречене. Воно міститься в реєстрі, але без тексту і з приміткою, що "інформація заборонена для оприлюднення".

Причина в тому, що розгляд справи відбувався у закритому судовому засіданні. Закон дозволяє це робити для нерозголошення таємниці, що охороняється законом, наприклад, державної, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи.

Скріншот рішення суду

У розкладі судових засідань зазначено, що 12 березня суд закрив провадження, а 19 березня рішення набрало чинності. Це означає, що сторони не подали скарги.

При цьому імена учасників процесу, в тому числі, самого Івакіна з розкладу засідань зникли. Замість них стоїть прочерк. Раніше, зокрема, у лютому цього року, коли справу направили до суду, імена були зазначені.

Скріншот із розкладу судових засідань від 20 березня Для збільшення натисніть на зображення

Скріншот з розкладу судових від 11 лютого Для збільшення натисніть на зображення

Що було раніше: Прокурор просив суд звільнити Івакіна від відповідальності.

Це можливо, якщо він не був організатором і керівником терористичної організації, добровільно повідомив правоохоронців про терористичну діяльність, сприяв її припиненню або розкриттю злочинів організації.

Адвокат Івакіна Костянтин Здор на питання, чи задовольняє рішення суду сторону захисту, чи будуть вони його оскаржувати, відповів.

Передісторія:

29 січня, СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела "ексміністра" на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього "корисну інформацію" про вплив Росії на бойовиків.

Водночас, УП з'ясувала, що Івакін ще з 2014 року проживав на контрольованій українським урядом території. СБУ та сам "ексміністр" не прокоментували ці розбіжності.

Після розголосу чоловік подякував працівникам Служби безпеки України за "новий етап" у його житті.

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