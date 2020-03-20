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Суд в секретном режиме закрыл дело "эксминистр ДНР", открытую после "спецоперации" СБУ

Пятница, 20 марта 2020, 16:56

Суд в Мариуполе освободил от ответственности и закрыл дело так называемого "эксминистра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого из ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины.

Источник: расписание на сайте Судебной власти, реестр судебных решений, комментарий адвоката УП

Прямая речь адвоката Константина Здора: "Решением суда он освобожден от уголовной ответственности. Решение суда нами оспариваться не будет ".

Детали: 12 марта Октябрьский райсуд Мариуполя принял решение по делу Ивакина, которого обвиняли в участии в террористической организации.

Однако это решение засекречено. Оно содержится в реестре, но без текста и с примечанием, что "информация запрещена для публикации".

Причина в том, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Закон позволяет это делать для неразглашении охраняемой законом тайны, например, государственной, защиты личной и семейной жизни человека, в интересах малолетнего или несовершеннолетнего лица.

 
Сриншот решения суда

В расписании судебных заседаний указано, что 12 марта суд закрыл производство, а 19 марта решения вступило в силу. Это означает, что стороны не подали жалобы.

При этом имена участников процесса, в том числе, самого Ивакина из расписания заседаний исчезли. Вместо них стоит прочерк. Ранее, в частности, в феврале этого года, когда дело направили в суд, имена были указаны.

Скриншот из расписания суда от 20 марта
Скриншот из расписания суда от 20 марта
Скриншто из расписания суда от 11 февраля
Скриншто из расписания суда от 11 февраля

Что было раньше: Прокурор просил суд освободить Ивакина от ответственности.

Это возможно, если он не был организатором и руководителем террористической организации, добровольно сообщил правоохранителям о террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений организации.

Предыстория:

  • 29 января, СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела "эксминистра" на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него "полезную информацию" о влиянии России на боевиков.
  • В то же время, УП выяснила, что Ивакин еще с 2014 года проживал на контролируемой украинским правительством территории. СБУ и сам "эксминистр" не прокомментировали эти разногласия.
  • После огласки мужчина поблагодарил работников Службы безопасности Украины за "новый этап" в его жизни.

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Соня Лукашова, УП

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Темы: СБУОРДЛОсуд
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