Суд в секретном режиме закрыл дело "эксминистр ДНР", открытую после "спецоперации" СБУ

Суд в Мариуполе освободил от ответственности и закрыл дело так называемого "эксминистра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого из ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины.

Источник: расписание на сайте Судебной власти, реестр судебных решений, комментарий адвоката УП

Прямая речь адвоката Константина Здора: "Решением суда он освобожден от уголовной ответственности. Решение суда нами оспариваться не будет ".

Детали: 12 марта Октябрьский райсуд Мариуполя принял решение по делу Ивакина, которого обвиняли в участии в террористической организации.

Однако это решение засекречено. Оно содержится в реестре, но без текста и с примечанием, что "информация запрещена для публикации".

Причина в том, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Закон позволяет это делать для неразглашении охраняемой законом тайны, например, государственной, защиты личной и семейной жизни человека, в интересах малолетнего или несовершеннолетнего лица.

Сриншот решения суда

В расписании судебных заседаний указано, что 12 марта суд закрыл производство, а 19 марта решения вступило в силу. Это означает, что стороны не подали жалобы.

При этом имена участников процесса, в том числе, самого Ивакина из расписания заседаний исчезли. Вместо них стоит прочерк. Ранее, в частности, в феврале этого года, когда дело направили в суд, имена были указаны.

Скриншот из расписания суда от 20 марта

Скриншто из расписания суда от 11 февраля

Что было раньше: Прокурор просил суд освободить Ивакина от ответственности.

Это возможно, если он не был организатором и руководителем террористической организации, добровольно сообщил правоохранителям о террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений организации.

Предыстория:

29 января, СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела "эксминистра" на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него "полезную информацию" о влиянии России на боевиков.

В то же время, УП выяснила, что Ивакин еще с 2014 года проживал на контролируемой украинским правительством территории. СБУ и сам "эксминистр" не прокомментировали эти разногласия.

После огласки мужчина поблагодарил работников Службы безопасности Украины за "новый этап" в его жизни.

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