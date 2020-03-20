По состоянию на сейчас в Украине зарегистрировано 29 случаев заболевания Covid-19, три из них - летальные.

Источник: Центр общественного здоровья в Facebook

Детали: Новые случаи подтверждены в Ивано-Франковской и Харьковской областях.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории ЦОС получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2 (+1) области и Киев (2).

Региональные лаборатории обнаружили еще 11 заболеваний:

Черновицкая - 5;

Днепропетровская - 2;

Житомирская - 1;

Харьковская - (+1);

Львовская - 1;

Киев - 1.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Дополняется...