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Еще 2 больных коронавирусом в Украине: первый случай у харьковчанки

Пятница, 20 марта 2020, 19:35
Еще 2 больных коронавирусом в Украине: первый случай у харьковчанки

По состоянию на сейчас в Украине зарегистрировано 29 случаев заболевания Covid-19, три из них - летальные.

Источник: Центр общественного здоровья в Facebook

Детали: Новые случаи подтверждены в Ивано-Франковской и Харьковской областях.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории ЦОС получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2 (+1) области и Киев (2).

Региональные лаборатории обнаружили еще 11 заболеваний:

Черновицкая - 5;

Днепропетровская - 2;

Житомирская - 1;

Харьковская - (+1);

Львовская - 1;

Киев - 1.

В то же время, как пишет Харьков Times со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, больная жительница Харьковской области - это 37-летняя харьковчанка, которая 11 марта вернулась в Украину из Франции. Она с момента приезда находится на территории Киевской области, где и сдавала анализы.

"По состоянию на настоящее время на территории региона зафиксированных больных коронавирусом нет", - заверил губернатор.

Известно, что лечить заболевшую будут в столице.

 

Что было раньше: 20 марта также был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 во Львове.

Предыстория:

  • По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19в мире заразились уже более 245 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели. Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.
  • В Украине по состоянию на утро 20 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. Один человек уже выздоровел. Двое украинцевумерли в Италии.
  • В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В 3 областях (Черновицкой, Житомирской, Киевской) объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019
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