Кличко вивчає рекомендації Китаю і не виключає жорсткіші заборони в місті

Міський голова Києва Віталій Кличко хоче допускає посилення заходів карантину, якщо кількість хворих через коронавірус буде зростати.

Джерело: виступ Кличка в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Не виключаю, що в наступні дні, якщо випадки зараження коронавірусом будуть збільшуватися, то ми будемо вже запроваджувати жорсткіші механізми стосовно пересування міста.

Сьогодні я отримав рекомендації з міста Уханю. Вже протягом 2 днів жодного нового випадку зараження коронавірусів в Китаї немає. Вони вже, якщо можна говорити, впоралися з цим викликом.

Дуже цікаві рекомендації (з Уханю – УП), я вивчаю ці рекомендації. І у відповідності того протоколу, який ми отримуємо, будемо далі рухатися для того, щоб використовувати досвід Китаю.

Давайте будемо вчитися на помилках, які були здійснені і в Китаї, і в тій же Італії, і в інших країнах. Для того, щоб ці помилки не повторювати".

Деталі: Кличко сказав, що потрібно "не проспати момент, який проспали європейці", зокрема, в Італії та Іспанії.

Мер Києва запевнив, що влада робить все, щоб ситуація не вийшла з-під контролю.

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Передісторія:

Станом на вечір 20 березня в Україні зареєстровано 41 випадок захворювання на Covid-19, троє з них – летальні.

В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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