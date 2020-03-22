У справі про вбивство ексголови правління "Інтеру" Сергія Старицького досі жодній особі не повідомлено про підозру та не обрано запобіжний захід.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї

Дослівно: "Слідство пояснює цю затримку очікуванням висновків експертів. Хоча частина з експертиз вже є в матеріалах кримінального провадження. Інша частина або вже також готова, або буде в найближчі дні.

Але чи дійсно ці висновки потрібні для повідомлення про підозру і чи не відбувається на цьому етапі штучного затягування розслідування?

На сьогодняшній день можна впевнено стверджувати, що підстав для повідомлення про підозру у справі вбивства Сергія Старицького достатньо.

Більш того, як ми писали раніше, адвокатами нашої компанії направлено клопотання прокурору з цього приводу. На яке поки немає відповіді.

Наразі можемо констатувати: розслідування гальмується і це дає обґрунтовані підстави вважати, що хтось чи щось заважає слідчим і процесуальним керівникам діяти максимально ефективно та незалежно"

Передісторія: