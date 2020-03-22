У справі про вбивство Старицького досі жодній особі не повідомлено про підозру — адвокати
У справі про вбивство Сергія Старицького досі жодній особі не повідомлено про підозру та не обрано запобіжний захід.
Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї
Дослівно: "Слідство пояснює цю затримку очікуванням висновків експертів. Хоча частина з експертиз вже є в матеріалах кримінального провадження. Інша частина або вже також готова, або буде в найближчі дні.
Але чи дійсно ці висновки потрібні для повідомлення про підозру і чи не відбувається на цьому етапі штучного затягування розслідування?
На сьогодняшній день можна впевнено стверджувати, що підстав для повідомлення про підозру у справі вбивства Сергія Старицького достатньо.
Більш того, як ми писали раніше, адвокатами нашої компанії направлено клопотання прокурору з цього приводу. На яке поки немає відповіді.
Наразі можемо констатувати: розслідування гальмується і це дає обґрунтовані підстави вважати, що хтось чи щось заважає слідчим і процесуальним керівникам діяти максимально ефективно та незалежно"
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
- 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові.