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В деле об убийстве экс-главы правления "Интера" до сих пор ни одного подозрения — адвокаты

Воскресенье, 22 марта 2020, 03:39
В деле об убийстве экс-главы правления Интера до сих пор ни одного подозрения — адвокаты

В деле об убийстве экс-главы правления "Интера" Сергея Старицкого еще ни одному лицу не сообщено о подозрении и не избрана мера пресечения.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего

Дословно: "Следствие объясняет эту задержку ожиданиям выводов экспертов. Хотя часть из экспертиз уже есть в материалах уголовного производства. Другая часть или уже также готова, или будет в ближайшие дни.

Но действительно ли эти выводы нужны для сообщения о подозрении и не происходит на этом этапе искусственного затягивания расследования?

На сегодняшний день можно уверенно утверждать, что оснований для сообщения о подозрении в деле убийства Сергея Старицкого достаточно.

Более того, как мы писали ранее, адвокатами нашей компании направлено ходатайство прокурору по этому поводу. На который пока нет ответа.

Сейчас можно констатировать: расследование тормозится и это дает обоснованные основания полагать, что кто-то или что-то мешает следственным и процессуальным руководителям действовать максимально эффективно и независимо"

Предыстория:

  • В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
  • Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
  • По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
  • 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
  • 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы.

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Темы: убийствополиция
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