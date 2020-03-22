В деле об убийстве экс-главы правления "Интера" Сергея Старицкого еще ни одному лицу не сообщено о подозрении и не избрана мера пресечения.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего

Дословно: "Следствие объясняет эту задержку ожиданиям выводов экспертов. Хотя часть из экспертиз уже есть в материалах уголовного производства. Другая часть или уже также готова, или будет в ближайшие дни.

Но действительно ли эти выводы нужны для сообщения о подозрении и не происходит на этом этапе искусственного затягивания расследования?

На сегодняшний день можно уверенно утверждать, что оснований для сообщения о подозрении в деле убийства Сергея Старицкого достаточно.

Более того, как мы писали ранее, адвокатами нашей компании направлено ходатайство прокурору по этому поводу. На который пока нет ответа.

Сейчас можно констатировать: расследование тормозится и это дает обоснованные основания полагать, что кто-то или что-то мешает следственным и процессуальным руководителям действовать максимально эффективно и независимо"

Предыстория: