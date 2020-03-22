В деле об убийстве Старицкого до сих пор никому не сообщено о подозрении — адвокаты
В деле об убийстве Сергея Старицкого до сих пор никому не сообщено о подозрении но не избрана мера пресечения.
Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего
Дословно: "Следствие объясняет эту задержку ожиданиям выводов экспертов. Хотя часть из экспертиз уже есть в материалах уголовного производства. Другая часть или уже также готова, или будет в ближайшие дни.
Но действительно ли эти выводы нужны для сообщения о подозрении и не происходит на этом этапе искусственного затягивания расследования?
На сегодняшний день можно уверенно утверждать, что оснований для сообщения о подозрении в деле убийства Сергея Старицкого достаточно.
Более того, как мы писали ранее, адвокатами нашей компании направлено ходатайство прокурору по этому поводу. На который пока нет ответа.
Сейчас можно констатировать: расследование тормозится и это дает обоснованные основания полагать, что кто-то или что-то мешает следственным и процессуальным руководителям действовать максимально эффективно и независимо"
Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
- По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
- 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
- 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы.