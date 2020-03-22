Рада готовится к внеочередному заседанию – Разумков

Верховная Рада готовится к внеочередному заседанию, депутаты нарабатывают ряд законопроектов.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады, когда оно произойдет. Коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что к вечеру они будут полностью готовы в комитетах".

"Парламент не на карантине, парламент работает. Действительно в режиме комитетов, но это не карантин".

Детали: Вместе с тем, Разумков отметил, что в созданный 16 марта Координационный совет по противодействию распространению коронавирусу не вошли представители парламента, однако подчеркнул, что ВР ожидает от правительства и Координационного совета законопроектов.

Что предшествовало: 16 марта президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Предыстория: