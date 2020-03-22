Рада готовится к внеочередному заседанию – Разумков

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Воскресенье, 22 марта 2020, 21:03

Верховная Рада готовится к внеочередному заседанию, депутаты нарабатывают ряд законопроектов.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина"

Прямая речь: "Мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады, когда оно произойдет. Коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что к вечеру они будут полностью готовы в комитетах".

"Парламент не на карантине, парламент работает. Действительно в режиме комитетов, но это не карантин".

Детали: Вместе с тем, Разумков отметил, что в созданный 16 марта Координационный совет по противодействию распространению коронавирусу не вошли представители парламента, однако подчеркнул, что ВР ожидает от правительства и Координационного совета законопроектов.

Что предшествовало: 16 марта президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Предыстория:

  • 18 марта стало известно, что у нардепа, члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • В комментарии УП Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета. 
  • В связи с этим в Верховной Раде проверят спикера Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с Шаховым.
  • По словам президента Владимира Зеленского, все, кто контактировал с Шаховым, установленные и будут протестированы. Им рекомендовано самоизолироваться на 14 дней.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Разумков Дмитрий Верховная Рада


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