Нардеп Горбенко: Я в лікарні, чекаю на результати тесту на Covid-19
Народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко підтвердив, що перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати.
Джерело: пост Горбенка у Facebook
Пряма мова: "Я дійсно в Олександрівський лікарні, здав 2 тести: один результат негативний, інший позитивний.
Сьогодні здав третій. Чекаємо на результати, їх ще нема".
Деталі: За словами Горбенка, 18 березня увечері в нього піднялася температура, 19 березня з’явився кашель, потім полегшало, 21 березня він приїхав до лікарні і наполіг, щоб йому зробили рентген, оскільки при прослуховуванні все начебто було добре.
Він додав, що під час дослідження у нього виявили лівостороннє запалення легень.
За словами Горбенка, з нардепом від "ОПЗЖ" Сергієм Шаховим він не спілкувався, і в лікарні вони теж не перетинаються, і з нардепом від "ОПЗЖ" Олександром Лукашевим теж.
Депутат додав, що за кордоном останні місяці не був. У комітетах також не був, відвідував засідання 17 березня, "але в масці".
Наразі Горбенко переживає за родину.
Він також закликав усіх сидіти вдома, не панікувати, бути чемними, берегти себе, близьких та Україну.
Що було раніше: Джерела УП повідомили, що у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, у Руслана Горбенка зі "Слуги народу" ще перевіряють тест.
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Передісторія:
- Сергія Шахова госпіталізували з пневмонією. Він заявляв, що заразився в Україні.
- За даними екснардепа Сергія Лещенка, цей нардеп їздив до Куршавелю на 8 березня і летів назад у літаку, інші пасажири якого також підхопили коронавірус.
- Лабораторний тест члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного на коронавірус показав негативний результат, а в його сина був позитивний.