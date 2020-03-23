Нардеп Горбенко: Я в лікарні, чекаю на результати тесту на Covid-19

Народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко підтвердив, що перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати.

Джерело: пост Горбенка у Facebook

Пряма мова: "Я дійсно в Олександрівський лікарні, здав 2 тести: один результат негативний, інший позитивний.

Сьогодні здав третій. Чекаємо на результати, їх ще нема".

Деталі: За словами Горбенка, 18 березня увечері в нього піднялася температура, 19 березня з’явився кашель, потім полегшало, 21 березня він приїхав до лікарні і наполіг, щоб йому зробили рентген, оскільки при прослуховуванні все начебто було добре.

Він додав, що під час дослідження у нього виявили лівостороннє запалення легень.

За словами Горбенка, з нардепом від "ОПЗЖ" Сергієм Шаховим він не спілкувався, і в лікарні вони теж не перетинаються, і з нардепом від "ОПЗЖ" Олександром Лукашевим теж.

Депутат додав, що за кордоном останні місяці не був. У комітетах також не був, відвідував засідання 17 березня, "але в масці".

Наразі Горбенко переживає за родину.

Він також закликав усіх сидіти вдома, не панікувати, бути чемними, берегти себе, близьких та Україну.

Що було раніше: Джерела УП повідомили, що у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, у Руслана Горбенка зі "Слуги народу" ще перевіряють тест.

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