Нардеп Горбенко: Я в больнице, жду результаты теста на Covid-19

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Понедельник, 23 марта 2020, 13:49

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко подтвердил, что находится в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19, а результаты двух тестов показали противоположные результаты.

Источник: пост Горбенко в Facebook

Прямая речь: "Я действительно в Александровский больнице, сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный.

Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет".

Детали: По словам Горбенко, 18 марта вечером у него поднялась температура, 19 марта появился кашель, затем стало легче, 21 марта он приехал в больницу и настоял, чтобы ему сделали рентген, так как при прослушивании все вроде бы было хорошо.

Он добавил, что в ходе исследования у него обнаружили левостороннее воспаление легких.

По словам Горбенко, с нардепом от "ОПЗЖ" Сергеем Шаховым он не общался, и в больнице они не пересекаются, и с нардепом от "ОПЗЖ" Александром Лукашевым тоже.

Депутат добавил, что за границей последние месяцы не был. В комитетах также не был, посещал заседание 17 марта, "но в маске".

Сейчас Горбенко переживает за семью.

Он также призвал всех сидеть дома, не паниковать, быть вежливыми, беречь себя, близких и Украину.

Что было раньше: Источники УП сообщили, что у депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, у Руслана Горбенко из "Слуги народа" еще проверяют тест.

Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, что заразился в Украине.
  • По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, этот депутат ездил в Куршавель на 8 марта и летел обратно в самолете, другие пассажиры которого также подхватили коронавирус.
  • Лабораторный тест члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного на коронавирус показал отрицательный результат, а у его сына был положительный.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирус Слуга народа Covid-2019


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