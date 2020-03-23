Нардепи і працівники ВР, які здавали тести, не мають Covid-19 – Зінкевич

Народний депутат від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявляє, що у нардепів, їхніх помічників та працівників апарату Верховної Ради, які здавали тести на коронавірус 18-20 березня, не виявили Covid-19.

Джерело: пост Зінкевич у Facebook

Пряма мова: "Гарні новини! Всі депутати, помічники та працівники Апарату Верховної Ради України, що здавали тести 18-20 березня у медпункті Верховної Ради мають негативні результати тесту на коронавірус".

Деталі: Нардеп нагадала, що здавали тести ті, хто контактували з уже виявленими хворими, або повернулись з закордонних відряджень чи поїздок.

Сама Зінкевич здавала тест, тому що в першій половині березня була у офіційному закордонному відрядженні в США.

Вона додала, що на даний момент є два депутата з підтвердженим діагнозом коронавірус та ще один з підозрою, а тест депутата Вельможного виявився негативним.

Зінкевич побажала колегам швидкого одужання і зазначила, що робота комітету ВР з охорони здоров’я, який "зараз фактично є головним", розблокована.

Що було раніше: Народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко підтвердив, що перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати. Наразі він пройшов третій тест, його результатів ще немає.

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