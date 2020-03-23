Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи і працівники ВР, які здавали тести, не мають Covid-19 – Зінкевич

Понеділок, 23 березня 2020, 17:11
Нардепи і працівники ВР, які здавали тести, не мають Covid-19 – Зінкевич

Народний депутат від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявляє, що у нардепів, їхніх помічників та працівників апарату Верховної Ради, які здавали тести на коронавірус 18-20 березня, не виявили Covid-19.

Джерело: пост Зінкевич у Facebook

Пряма мова: "Гарні новини! Всі депутати, помічники та працівники Апарату Верховної Ради України, що здавали тести 18-20 березня у медпункті Верховної Ради мають негативні результати тесту на коронавірус".

Деталі: Нардеп нагадала, що здавали тести ті, хто контактували з уже виявленими хворими, або повернулись з закордонних відряджень чи поїздок.

Сама Зінкевич здавала тест, тому що в першій половині березня була у офіційному закордонному відрядженні в США.  

Вона додала, що на даний момент є два депутата з підтвердженим діагнозом коронавірус та ще один з підозрою, а тест депутата Вельможного виявився негативним.

Зінкевич побажала колегам швидкого одужання і зазначила, що робота комітету ВР з охорони здоров’я, який "зараз фактично є головним", розблокована.

Що було раніше: Народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко підтвердив, що перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати. Наразі він пройшов третій тест, його результатів ще немає. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Україні і світі 

Передісторія: 

  • Нардепа від ОПЗЖ Сергія Шахова госпіталізували з пневмонією. Він заявляв, що заразився в Україні.
  • За даними екснардепа Сергія Лещенка, цей нардеп їздив до Куршавелю на 8 березня і летів назад у літаку, інші пасажири якого також підхопили коронавірус. 
  • Лабораторний тест члена депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного на коронавірус показав негативний результат, а в його сина був позитивний.
  • Джерела УП також повідомляли, що у депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: