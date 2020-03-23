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У нардепов и работников ВР, которые сдавали тесты, нет Covid-19 – Зинкевич

Понедельник, 23 марта 2020, 17:11
У нардепов и работников ВР, которые сдавали тесты, нет Covid-19 – Зинкевич

Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявляет, что у нардепов, их помощников и работников аппарата Верховной Рады, которые сдавали тесты на коронавирус 18-20 марта, не обнаружили Covid-19.

Источник: пост Зинкевич в Facebook

Прямая речь: "Хорошие новости! Все депутаты, помощники и работники Аппарата Верховной Рады Украины, которые сдавали тесты 18-20 марта в медпункте Верховной Рады имеют отрицательные результаты теста на коронавирус".

Детали: Нардеп напомнила, что сдавали тесты те, кто контактировали с уже выявленными больными, или вернулись из заграничных командировок или поездок.

Сама Зинкевич сдавала тест, потому что в первой половине марта была в официальной заграничной командировке в США.

Она добавила, что на данный момент есть два депутата с подтвержденным диагнозом коронавирус и еще один с подозрением, а тест депутата Вельможного оказался отрицательным.

Зинкевич пожелала коллегам скорейшего выздоровления и отметила, что работа комитета ВР по здравоохранению, который "сейчас фактически является главным", разблокирована.

Что было раньше: Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко подтвердил, что находится в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19, а результаты двух тестов показали противоположные результаты. Он сдал третий тест, но его результаты пока не известны.

Знать больше: Сколько человек заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, что заразился в Украине.
  • По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, этот депутат ездил в Куршавель на 8 марта и летел обратно в самолете, другие пассажиры которого также подхватили коронавирус.
  • Лабораторный тест члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного на коронавирус показал отрицательный результат, а у его сына был положительный.
  • Источники УП сообщали, что у депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус.

Украинская правда
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